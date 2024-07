FOTO: Pompierii botoșăneni au fost chemați să salveze un pui de pisică dintr-un canal adânc de patru metri FOTO: Pompierii botoșaneni au fost chemați sa salveze un pui de pisica dintr-un canal adanc de patru metri Speriat, ud și obosit dupa ce a petrecut cateva zeci de minute intr-un canal, la aproximativ patru metri adancime. Așa a fost gasit un pui de pisica de pompierii militari de la Detașamentul Botoșani, chemați sa il salveze. Felina a ramas in grija unor copii, martori la misiunea de salvare, care cu siguranța ii vor […] Citește FOTO: Pompierii botoșaneni au fost chemați sa salveze un pui de pisica dintr-un canal adanc de patru metri in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

