- Pompierii militari de la Garda de Intervenție Sangeorz Bai au intervenit, vineri dupa amiaza, la un incendiu izbucnit la o casa de locuit in localitate, pe Valea Borcutului, intr-o zona greu accesibila. Nu au fost inregistrate victime. Accesul autospecialelor de intervenție in apropierea incendiului…

- Pompierii au intervenit de urgența in localitatea Sangeorz Bai pentru a stinge un incendiu la o casa situata intr-o zona greu accesibila. De asemenea, la o distanța de 1 kilometru fața de incendiu, ard și aproximativ 5 hectare de vegetație uscata. Pompierii militari de la Garda de Intervenție Sangeorz…

- Acoperișurile a patru case de locuit și doua autoturisme au fost afectate de un incendiu care a avut loc in localitatea Ilva Mica. Din fericire, pompierii au reușit sa limiteze flacarile, trei dintre acoperișuri fiind afectare in proporție mica. Cauza probabila a incendiului este un scurtcircuit la…

- Garda de Intervenție Beclean a intervenit, vineri, la un incendiu izbucnit la o anexa a unei benzinarii din orașul Beclean, pe DN 17, spre Bistrița. Incendiul a fost provocat, cel mai probabil, de un incendiu de vegetație uscata pe terenurile din apropiere, scapat de sub control. Un incendiu a izbucnit,…

- Un incendiu puternic a avut loc in noaptea de duminica spre luni, in localitatea bistrițeana Șieuț, unde 4 gospodarii au fost mistuite de flacari. Din fericire nu au fost inregistrate victime. Incendiul a cuprins cu repeziciune patru gospodarii – 4 case de locuit, fiecare cu anexe, grajduri, imobile…

- Doua persoane au ajuns, vineri, la spital, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a rasturnat pe DN 15 A, in localitatea Viile Tecii. Pompierii militari ai Punctului de Lucru Lechința si echipajul de terapie intensiva mobila SMURD au intervenit, vineri, in localitatea Viile Tecii unde un autoturism…

- Salvatorii din Bistrița au fost solicitați miercuri dimineața sa acționeze pe strada Nicoale Titulescu din municipiu, unde zidul unei case s-a prabușit. La fața locului intervine Detașamentul de Pompieri Bistrița. Cu toate ca inițial s-a anunțat ca in imobil ar putea exista victime, cand echipajele…

- Agentia pentru Protectia Mediului Bistrita – Nasaud lanseaza miercuri, 5 martie, proiectul educational ”Recicleaza azi, pentru sanatatea ta de maine!”, care va fi realizat in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Bistrita-Nasaud și Asociatia Romana pentru Reciclare RoRec. ”Proiectul se va desfasura…