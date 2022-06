Stiri pe aceeasi tema

- Verificari ale polițiștilor locali, la Timișoara. Oamenii legii au controlat daca afișele și sistemele publicitare din oraș sunt amplasate in conformitate cu respectarea normelor in vigoare. Au descoperit 30 de nereguli, iar amenzile depașesc 200.000 de lei.

- Exerciții ale polițiștilor locali din Timișoara, marți. Oamenii legii executa tragerile periodice cu arma, in poligon. Primele arme de foc au intrat in dotarea poliției locale din Timișoara in urma cu aproximativ 14 ani, iar de atunci agenții sunt antrenați periodic.

- Intalniri inedite ale elevilor unor școli din Timișoara, cu polițiștii locali. Oamenii legii le-au explicat celor mici ce trebuie sa faca pentru a nu cadea victime bullyingului. Informarile urmeaza sa fie extinse și la parinții copiilor.

- Un tanar de 22 de ani, din Timisoara, este cercetat de politistii Sectiei 2, dupa ce politistii locali, aflati in patrulare, in noaptea de marti spre miercuri, in zona Stadionului "Dan Paltinisanu", au observat un grup de tineri care se distrau, iar unul dintre ei tragea cu o pusca in tinte de peturi…

- Polițiștii locali anunța ca au reluat ridicarea mașinilor parcate neregulamentar, la Timișoara. Oamenii legii au amendat, de la inceputul anului, peste 3.500 de șoferi care au parcat sau staționat ilegal, iar de la jumatatea lunii februarie au ridicat 58 de mașini. Procedura a fost reluata dupa reorganizarea…

- Polițiștii locali au intervenit luni seara, in jurul orei 23.00, la solicitarea cetațenilor dintr-un cartier de locuințe de pe Aleea Plopilor din municipiul Targu Jiu, ca urmare a deranjului public provocat de un grup de tineri. Oamenii au spus ca nu se pot odihni din cauza țipetelor și a zgomotelor…

- Debarasarea de deseuri provenite din constructii a devenit un “sport” nu doar in Timisoara, ci si in comunele periurbane. Astfel, la Ghiroda, un individ care a aruncat pe un teren viran deseurile, a fost prins imediat de Politia Locala si amendat. A incercat sa se debaraseze de deseurile provenite din…

- Șmecherie surprinsa de polițiștii locali din Timișoara, in lumea cerșetorilor. Oamenii legii au prins un tanar de 30 de ani care cerșește intr-un scaun rulant in jurul bastionului. Individul insa doar simuleaza ca nu are picioare și a fost amendat de nenumarate ori de oamenii legii. Totul a fost filmat…