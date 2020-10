Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Secției 4 Timisoara au fost sesizați cu privire la faptul ca intr-un imobil de pe strada Timis din Timișoara,un barbat de 37 de ani a fost injunghiat in zona gatului și in zona abdomenului de catre o femeie de 41 de ani. Polițiștii ajunsi la fata locului efectueaza verificari sub coordonarea…

- Un barbat in varsta de 27 de ani, care este suspectat ca este autorul mai multor agresiuni cu cutitul, soldate cu un mort si doi raniti grav, in noaptea de sambata spre duminica la Birmingham, al doilea cel mai important orasdin Regatul Unit, a anuntat politia luni, relateaza AFP.”Am arestat…