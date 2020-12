FOTO Poliția, acțiune de amploare în zona centrelor comerciale Desfașurare de forțe, miercuri seara, in municipiul Buzau. La aceasta ora, la nivelul județului Buzau, polițiștii, impreuna cu polițiști locali și lucratori din cadrul celorlalte structuri ale M.A.I., dar și alți reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții in domeniu, desfașoara acțiuni, in zona centrelor comerciale, pentru prevenirea și combaterea noului coronavirus. Polițiștii consiliaza cetațenii și le […] Articolul FOTO Poliția, acțiune de amploare in zona centrelor comerciale apare prima data in Opinia Buzau . Citeste articolul mai departe pe opiniabuzau.ro…

Sursa articol si foto: opiniabuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La aceasta ora, la nivel județean, polițiștii, impreuna cu lucratori din cadrul celorlalte structuri ale M.A.I. și reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții in domeniu, desfașoara acțiuni, in zona centrelor comerciale, pentru prevenirea și combaterea noului Coronavirus. Facem precizarea ca la aceste…

- La aceasta ora, la nivel județean, polițiștii, impreuna cu lucratori din cadrul celorlalte structuri ale M.A.I. și reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții in domeniu, desfașoara acțiuni, in zona centrelor comerciale, pentru prevenirea și combaterea noului Coronavirus. Facem precizarea ca la aceste…

- In perioada 23 noiembrie – 17 decembrie polițiștii ieșeni au efectuat actiuni si controale, atat la societatile comerciale autorizate sa desfasoare operatiuni cu articole pirotehnice, cat si in zona pietelor, targurilor sau centrelor comerciale. In urma neregulilor constatate, au fost intocmite 11 dosare…

- Dosar penal deschis de polițiștii buzoieni in urma unui video care a circulat pe rețelele sociale și care arata cum unii minori dau foc unui cațel, care apoi fuge speriat. Cei care s-au autosesizat au fost polițiștii din Ilfov și au deschis dosar penal pentru ranirea sau schingiuirea animalelor. Ulterior…

- CARAS-SEVERIN – In pofida discutiilor interminabile despre masca si plimbatul nocturn, inca exista caraseni care nu poarta masca sau bantuie noaptea fara declaratie! Politistii caraseni au prezentat, miercuri, bilantul a 24 de ore de actiuni de verificare, in care au fost angrenati 149 de oameni ai…

- ACȚIUNE COMUNA A POLIȚIEI ROMANE ȘI CFR CALATORI, PENTRU SIGURANȚA TRANSPORTURILOR Miercuri, polițiștii de la transporturi au desfașurat o acțiune naționala, in trenurile de calatori și stațiile de cale ferata, pentru limitarea efectelor pandemiei SARS COV-2 și creșterea siguranței calatorilor. La data…

- Au fost razii de amploare la sfarșitul saptamanii trecute in județ pentru verificarea modului in care sunt respectate prevederile legale pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19. In perioada 23 – 25 octombrie, peste 530 de efective, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție…

- O femeie de 64 de ani din localitatea Variaș, județul Timiș, data disparuta in urma cu patru zile, a fost descoperita decedata, ingropata in curtea casei. Poliția a deschis o ancheta. Polițiștii din Sannicolau Mare au fost sesizați despre dispariția femeii de 64 de ani din localitatea Variaș, județul…