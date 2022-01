Foto. Podul de piatră s-a înălțat, unde-i pietrișul care l-a ”săltat”? Cantecelul cu podul de piatra care s-a daramat, ca a venit apa și l-a luat, nu mai este de actualitate in unele zone din Neamț. De exemplu la Tupilați, de unde un amator de pescuit a facut la final de an cateva fotografii semnificative, podul are alte probleme. Dupa lucrari de decolmatare recent, dar mai ales dupa zeci de ani de exploatare salbatica și necontrolata la balastierele din zona, podul pare ca s-a inalțat, o parte dintre pilonii de susținere stau, pur și simplu, in aer! Iar pe pod, care nu-i scurt deloc, dimpotriva, se circula și, aparent, fara restricții adevarate, mai ales ca in zona… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

