Stiri pe aceeasi tema

- “Tricolorele” s-au calificat cu 0 puncte in Grupa Principala II, pentru prima data in istorie. De cealalta parte, reprezentativei Croației a caștigat grupa C cu maximum de puncte. Fara jucatoarele de la Podravka, Croația a invins-o pe Ungaria, cu 24-22, pe Olanda, campioana mondiala, cu 27-25 și pe…

- “Tricolorele” s-au calificat cu 0 puncte in Grupa Principala II, pentru prima data in istorie. De cealalta parte, reprezentativei Croației a caștigat grupa C cu maximum de puncte. Fara jucatoarele de la Podravka, Croația a invins-o pe Ungaria, cu 24-22, pe Olanda, campioana mondiala, cu 27-25 și pe…

- Romania și-a aflat adversarele din grupele principale, dupa meciurile din ultima zi a grupelor de calificare de la Campionatul European de handbal feminin din Danemarca. Handbalistele din Romania vor juca in compania Croației, Ungariei și Olandei, in 10, 14, respectiv 15 decembrie, potrivit Mediafax.…

- Romania va fi in urna a treia la tragerea la sorti a grupelor turneului final al Campiontului European de tineret, informeaza FRF. Echipa nationala Under 21 a Romaniei s-a calificat pentru a doua oara consecutiv la Campionatul European. Tragerea la sorti a grupelor este programata pe 10 decembrie,…

- Miercuri, s-au incheiat meciurile din faza grupelor celei de-a doua editii a Ligii Nationilor. In urma rezultatelor inregistrate, tabloul competitiei este urmatorul, potrivit news.ro:Echipele calificate in faza finala: Italia (Grupa A1), Belgia (A2), Franta (A3), Spania (A4); Echipele care…

- Danemarca a anunțat deja ca va eutanasia intreaga populație de nurci de la fermele din țara, dupa ce o mutatie a coronavirusului, identificata la aceste animale, s-a raspandit la oameni. UE ne da 150 mil. euro sa ne rezolvam problema incalzirii locuințelor. Cine primește bani și pentru ce "Pana in prezent,…

- Islanda a primit 22 de goluri in 7 meciuri jucate in Liga A, toate pierdute, marcand numai de doua ori. Dar ei inca spera sa se califice la Euro, in timp ce noi pregatim Mondialul din 2022. Pentru Islanda, faptul ca joaca in Liga A, la cel mai inalt nivel al Nations League, cu cei mai puternici adversari,…

- Frank de Boer este favorit pentru postul de selectioner al nationalei de fotbal a Olandei in locul lui Ronald Koeman, care a preluat banca tehnica a echipei FC Barcelona, scrie Reuters. Un contract pana dupa CM 2022 din Qatar se asteapta sa fie semnat in scurt timp astfel incat De Boer…