- Rauri din trei judete - Arges, Olt si Teleorman - se afla miercuri, pana la ora 12.00, sub avertizare cod portocaliu emisa de hidrologi vizand cresteri rapide de debite si niveluri cu depasiri ale cotelor de inundatie.

- Administratia Nationala „Apele Romane” a emis duminica o avertizare hidrologica de cod galben si portocaliu ce vizeaza scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri pe raurile din mai multe…

- Pompierii din Slobozia au primit, joi, peste 50 de apeluri de la cetateni care au solicitat sprijinul pentru scoaterea apei din curti, subsoluri si locuinte, in urma ploilor abundente, conform ISU Ialomita.

- Ploile din aceasta saptamana au facut prapad in județul Buzau. La Lopatari, Slanicul a ieșit din matca și a maturat totul in calea lui. Locuitorii au stat cu teama ca nu cumva apa sa le distruga bunurile și casele. Totodata sute de locuitori din satele Varteju și Petrachești au ramas izolați dupa ce…

- Daca in mai multe regiuni din tara ploile torentiale au facut prapad, nu acelasi lucru putem sa-l spunem si despre litoral. Acum sunt peste 28 de grade Celsius. Totusi vremea este destul de schimbatoare si acolo pentru urmatoarele zile.

- Pompierii intervin joi dupa amiaza in comuna Vaideeni unde mai multe sate sunt afectate de inundatii, in conditiile apele paraului Luncavat au iesit din matca in urma precipitatiilor abundente. Primele date centralizate la fata locului arata ca 30 de gospodarii au fost inundate si zece autoturisme…

- Ploile abundente care au cazut de dimineața in tot județul Timiș incep sa lase urme. Potrivit unei informari a Inspectoratului pentru Situații de Urgența Banat al județului Timiș, o adevarata desfașurare de forțe s-a pus in mișcare, in aceasta seara. Astfel, ”incepand cu ora 17, Inspectorul șef, impreuna…

- Aproximativ 30 de autoturisme au ramas blocate sambata pe Transalpina, intre localitatile Tau Bistra si Oasa din judetul Alba, din cauza aluviunilor aduse pe sosea in urma ploilor torentiale.