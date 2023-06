Stiri pe aceeasi tema

- Cei care au fost afectati de inundatiile din ultimele zile vor fi ajutati de Guvern, a anuntat, sambata, premierul Marcel Ciolacu. „Oamenii afectati de inundatiile din ultimele zile vor fi ajutati de Guvern. Cele mai mari probleme sunt in localitatea Grecesti din Dolj, unde mai multe zeci de persoane…

- Inundațiile au facut prapad in județul Dolj, iar comuna Grecești se numara printre localitațile crunt maturate de ape. De doua zile, oamenii de acolo traiesc un adevarat coșmar. Mai multe drumuri și poduri au fost rupte de viitura, iar apa le-a distrus casele, le-a omorat animalele și i-a lasat fara…

- Mai multe trenuri au fost blocate și sunt intarzieri de zeci de minute din cauza ploilor care au facut ravagii in mai multe județe ale țarii. In acest moment, in Gara de Nord sunt anunțate mai multe intarzieri, de aproximativ 120 de minute, la trenuri care trebuiau sa ajunga de la Arad sau trenuri care…

- Inundațiile continua sa faca ravagii in Dolj. O femeie a fost luata pe brațe de jandarmi și salvata din calea apelor. Furtunile au provocat dezastru și in alte județe din sud-vestul țarii, aflate sub cod roșu de vreme rea. Ploile din ultimele zile au umflat apele raurilor, iar puhoaiele au intrat in…

- Inundații devastatoare in sud-vestul țarii, unde pagubele sunt foarte mari deja. Din pacate, și pentru marți specialiștii avertizeaza ca șuvoaiele de apa se vor revarsa in alte zeci de localitați. La acest moment, sunt in vigoare, pentru prima data in acest an, coduri roșii pentru inundații și ploi…

