Stiri pe aceeasi tema

- Doua pistoale care i-au apartinut lui Napoleon Bonaparte si cu care s-a gandit sa se sinucida dupa abdicarea sa din 1814, au fost scoase la licitatie, duminica, in Franta, deși Guvernul de la Paris a refuzat sa acorde un certificat de export. Cele doua pistoale, bogat decorate, sunt clasificate drept…

- Un set de doua pistoale care i-au apartinut lui Napoleon Bonaparte si cu care acesta a incercat sa se sinucida dupa ce si-a pierdut imperiul in 1814, au fost vandute pentru 1,69 de milioane de euro la o licitatie duminica in Franta, in ciuda refuzului guvernului de a le acorda un certificat de export,…

- Aproape 50 de milioane de alegatori francezi sunt așteptați astazi la urne, in primul tur al alegerilor parlamentare anticipate, care ar putea introduce primul guvern de extrema dreapta al țarii de la Al Doilea Razboi Mondial. Un astfel de scenariu ar reprezenta o schimbare majora in inima Uniunii Europene.…

- Aproape 50 de milioane de alegatori francezi sunt chemati la urne pentru a stabili noua componenta a Adunarii Nationale, adica numirea a 577 de deputati, in doua tururi, duminica si 7 iulie, ceea ce ar putea schimba radical peisajul politic politic in Hexagon.

- Programul ”Romania Atractiva” este un important pas pe care il face tara noastra pentru a reactiva obiectivele culturale mai putin cunoscute, dar relevante pentru istoria si cultura nationala si europeana, a declarat, miercuri, Razvan Popescu, subsecretar de stat in Ministerul Investitiilor si Proiectelor…

- Tesla este cea mai valoroasa companie auto din lume dupa capitalizarea de piața, cu o valoare de peste 557 de miliarde de dolari, fiind urmata de Toyota, cu peste 314 miliarde de dolari, și de chinezii de la BYD, cu 87 de miliarde de dolari. Dar cand vine vorba de automobilele vandute in 2023, Tesla…

- Conform acestor date, productia de titei a UE a continuat sa scada in 2022, in pofida unei cresteri semnificative a preturilor la petrol, ca urmare a invaziei rusesti din Ucraina. Productia de petrol a UE a coborat in 2022 la un minim istoric de 16,3 milioane de tone, cu 7,4% mai putin decat in 2021.Luand…

- Franța a platit 600 de milioane de euro catre Rusia pentru gaz natural lichefiat, conform noilor date, informeaza Politico. Aceste date arata faptul ca Franța crește in tacere plațile pentru gaz catre Rusia, in timp ce președintele Emmanuel Macron se poziționeaza puternic ca fiind unul dintre cel mai…