FOTO. Pisoi blocat într-un tavan fals, salvat de pompieri Pompierii din Timisoara au intervenit sambata pentru a salva un pisoi blocat intr-un tavan fals, in localitatea Sacalaz. Animalul a ramas la o farmacie, iar acum i se cauta stapan. „In acesta dimineata, pompierii cadrul Detasamentului 2 Timisoara au intervenit pentru a salva un pisoi ramas blocat intr-o bucata de tavan fals. Angajatii unei farmacii […] The post FOTO. Pisoi blocat intr-un tavan fals, salvat de pompieri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

