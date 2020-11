Stiri pe aceeasi tema

- Muzicianul britanic Phil Collins, 69 de ani, i-a dat in judecata pe fosta lui sotie si pe sotul acesteia pe care ii acuza de ocuparea abuziva a casei lui din Miami Beach, in valoare de 40 de milioane de dolari, noteaza EFE, citata de Agerpres. Conform declarațiilor lui Phil Collins, fosta sa sotie a…

- Un tata roman, stabilit in Paris, vrea sa-și cunoasca fiul dupa 23 de ani. De cand și-a revazut fosta soție la „Acces Direct”, Marian este cuprins de regrete și susține ca vrea sa-și refaca viața cu Larisa, dar sa-l ia acasa și pe baiatul lor, Viorel.

- Noi detalii in cazul primarului din Sangeorz Bai, dupa ce au aparut imagini in care acesta și-a dezbarcat fetița și a umilit-o. Fosta soție a edilului a avut o reacție incredibila pe rețelele de socializare, reușind sa surprinda pe toata lumea! Ce a scris femeia?

- Aceasta a avut o singura sursa de venit in ultimul an, de la emisiunea de televiziune cu care a colaborat. Bahmu nu a fost salariata ci a primit banii "pe firma", mai exact 68.000 de lei pe an, 5.600 de lei pe luna pentru "servicii artistice". Adriana Bahmuțeanu are un "PFA" (persoana fizica autorizata)…