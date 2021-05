Stiri pe aceeasi tema

- Europa ar putea vedea primele taxiuri zburatoare in functiune cel mai devreme in 2024, a anuntat Agentia Europeana pentru Siguranta Aviatiei (EASA), transmite Reuters. Mai multe firme europene au anuntat dezvoltarea tehnologiei de mobilitate aeriana urbana (UAM) pentru pasageri sau pentru transport…

- NASA and Elon Musk’s commercial rocket company, SpaceX launched four astronauts on a flight to the International Space Station on Friday from NASA’s Kennedy Space Center and it is the first crew ever propelled towards orbit by a rocket booster recycled from a previous spaceflight, according to Reuters. …

- Johnson&Johnson (J&J) va relua distribuirea vaccinului sau in Europa, dupa ce Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a anunțat ca beneficiile administrarii acestui ser depașesc riscurile. EMA a precizat insa ca este necesar ca Johnson&Johnson sa avertizeze cu privire la formarea unor cheaguri de sange…

- European Central Bank (ECB) President, Christine Lagarde said on Thursday that the Coronavirus pandemic will weigh on the eurozone growth over the coming months but longer-term risks are receding and growth will pick up once lockdown measures can be lifted, according to Reuters. “Overall the risks…

- Secretary of State in the Ministry of Interior Raed Arafat announced on Thursday evening an extension of the night-time curfew to stem a rise in new COVID-19 infections but will relax movement restrictions for pending religious holidays, according to Reuters. Arafat explained that the movement of…

- Dacia a deschis sambata, pe 20 martie, rezervarile pentru modelul electric Spring (Primavara), devenind oficial cel mai ieftin automobil electric din Europa. Romanii iși pot precomanda incepand de astazi un automobil electric vandut de marca autohtona, Dacia, la prețuri la care niciun alt constructor…

- Autoritațile din Rusia au dat in judecata cinci platforme de social media pentru ca nu au șters fotografii in care apareau copii care participau la ”protestele ilegale” impotriva Kremlinului, potrivit informațiilor de la un tribunal din Moscova, citate de Interfax și Reuters. Twitter, Google, Facebook…