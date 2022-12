FOTO Peste noapte, în Rusia s-au deschis „porțile iadului”. Oamenii sunt speriați și caută răspunsuri In populara statiune de schi Sheregesh din regiunea Kemerovo, Rusia, s-a deschis peste noapte un crater urias, cu diametrul de peste 30 de metri. La doar cativa metri distanta se afla patru case de vacanta, iar oamenii au fost evacuati. Localnicii, care au numit imediat gaura „poarta iadului", sunt ingroziti ca acest crater s-ar putea extinde si asteapta de la autoritati raspunsuri si solutii pentru rezolvarea problemei. Pamantul s-a prabusit deasupra unei mine de fier. Autoritatile au avut timp sa intervina si sa ia masuri pentru a evacua oamenii din locuintele aflate in apropiere, toate case… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

