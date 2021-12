FOTO: Peste 200 de persoane la coadă pentru a intra la patinoar în Iași In a doua seara de Craciun, sute de ieseni au hotarat sa petreaca pe patinoar. Vremea a fost potrivita. A nins aproape toata ziua. Patinoarul a fost punctul de atractie in cea de a doua seara de Craciun la Iasi. In jur de 200 de persoane erau la coada in jurul orei 19:00. Tarife: Tarif intrare copii (sub 14 ani): 13 lei Tarif intrare adulti: 20 lei Abonamente: Adulti 4 intrari: 70 lei Copii 8 intrari (sub 14 ani): 90 lei Adulti 8 intrari: 140 lei Tarife servicii patinoar: Inchiriere patine: 15 lei Curs patinaj: Curs grup: 25 lei Curs individual: 45 lei Arena de gheata are sesiuni de patinaj de luni… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O coada de zeci de persoane s-a format in Ajun de Craciun, la orele pranzului, in Piața Gorjului din București. Oamenii au așteptat minute in șir in fața unei brutarii ca sa cumpere paine. Zeci de oameni s-au așezat la coada pentru a cumpara produse de panificație, in special paine, de la o brutarie…

- Dragi suceveni, dragi romani de pretutindeni, A mai trecut un an, cu bune, cu rele, dar cel mai important este ca in aceasta seara, in seara de Ajun, sa reușim sa fim alaturi de familie. Indiferent de greutațile vieții și de agitația cotidiana, familia este cea care ne sprijina necondiționat și ne da…

- Este coada la vama pe sensul de intrare in Romania. Se așteapta ore intregi la vama, in ziua de duminica, 19 decembrie 2021. Este vorba de persoanele care vor sa intre in Romania. Cele mai mari cozi ar fi la punctele de frontiera cu Ungaria. Este vorba de vamile Petea (județul Satu Mare) și Nadlac (județul…

- La Cugir, “Gheața și Muzica”, concerte caritabile in acest final de an O inițiativa de aplaudat are in acest final de an conducerea Clubului Sportiv Metalurgistul Cugir, in intenția de a aduce bucurie in sufletele copiilor vitregiți de soarta. Astfel, entitatea sportiva de sub Dragana, impreuna cu Asociația…

- Este deja cunoscut faptul ca Targul de Craciun 2021 de la Cluj-Napoca nu va fi oprit din pricina situației epidemiologice actuale. Așadar, in acest an evenimentul va fi organizat in perioada 26 noiembrie - 31 decembrie.Targul de Craciun 2021 la Cluj-Napoca. Ce surpriza ii așteapta pe clujeni?46 de casuțe…

- 820 de paturi sunt ocupate cu bolnavi de Covid. Dintre acestea, 131 la ATI, unde nu e niciun loc liber. Potrivit raportarilor CJSU, si ieri, la nivelul judetului s-a mentinut trendul descendent al noilor infectari cu SARS COV 2. Au fost raportate 311 de noi imbolnaviri si 10 decese. In schimb, s-a efectuat…

- Tulpina Delta face ravagii pe zi ce trece in Romania, astfel, dupa numarul alarmant de cazuri, un focar de infecție cu noul coronavirus a fost depistat la Spitalul de Urgenta pentru Copii "Sfanta Maria" din Iasi. Din nefericire, 27 de persoane, din care 14 copii, internate la secția de oncologie, au…

- George Chirila, barbatul devenit cunoscut pentru ca traiește cu doua surori, a devenit un antreprenor de succes. Acesta vinde de ani de zile produsele sale catre 24 de familii din Iași. Spuna ca se descurca bine și reușește sa intrețina familia datorita afacerii. Toto ce produce consuma și cumpara produse…