Politistii de frontiera de la Calafat au gasit, ascunse in doua TIR-uri care veneau din Turcia, 1.750.000 de timbre de acciza pentru tigarete, specifice Ucraina, susceptibile a fi false. Acestea au fost ridicate pentru cercetari de catre reprezentantii Biroului Vamal Calafat. Potrivit Politiei de Frontiera, in Punctul de Trecere a Frontierei Calafat s-au prezentat, miercuri […]