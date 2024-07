FOTO: Percheziții la dealeri de droguri din Bistrița-Năsăud. 3 persoane au fost duse la audieri Astazi, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Bistrița – Nasaud, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Bistrița – Nasaud, au efectuat 6 percheziții domiciliare la persoane cercetate pentru trafic de droguri. „Astazi, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Bistrița – Nasaud, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Bistrița – Nasaud, au pus in aplicare 6 mandate de percheziție domiciliara, intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari fața de 3 persoane, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de constituirea… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

