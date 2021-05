FOTO – Percheziții la Cluj-Napoca, la comercianți de droguri. Doi dealeri, reținuți In urma a patru percheziții domiciliare desfașurate de polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Cluj, au fost reținute doua persoane banuite de trafic de droguri de risc și de mare risc. La data de 26 mai, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj-Napoca și procurorii D.I.I.C.O.T.- S.T. Cluj au pus in executare patru mandate de percheziție, in municipiul Cluj-Napoca, la locuințele unor persoane banuite de detinerea pentru consum propriu și comercializarea de droguri de risc și de mare risc. In urma perchezițiilor, au… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

