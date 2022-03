FOTO/ Percheziţii în România şi alte şase state europene la grupări specializate în fraude cu carduri de carburanţi. Prejudiciu de 400.000 euro Autoritatile din Romania si alte sase state europene au facut, miercuri, zeci de perchezitii la grupari specializate in fraude cu carduri de carburant. 26 de perchezitii au avut loc in Romania. Mai multi romani sunt suspectati ca au clonat carduri de carburant si au provocat un prejudiciu estimat la 400.000 de euro autoritatilor belgiene. Potrivit […] The post FOTO/ Perchezitii in Romania si alte sase state europene la grupari specializate in fraude cu carduri de carburanti. Prejudiciu de 400.000 euro appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat, luni, ca o femeie venita din Ucraina in urma cu trei zile a murit la Galati, cel mai probabil decesul producandu-se in urma unui stop-cardiorespirator. Potrivit lui Bode, in cele sapte centre organizate pentru cetatenii ucraineni care au venit in…

- Autoritațile au transmis, vineri, un nou raport preliminar privind pandemia de COVID-19 in Romania. In ultimele 24 de ore au fost raportate 31.776 de cazuri noi și 97 de decese. Rata imbolnavirilor in Bucuresti, a ajuns la 26,42, de la 24,48, urma cu o zi. ”Conform datelor existente la nivelul CNCCI…

- Romania va trebui sa se alinieze in curand regulii europene conform careia certificatul de vaccinare COVID isi pierde valabilitatea la 9 luni de la schema completa, in absenta dozei booster. Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, anunta ca Romania se va alinia „curand” regulii…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a anunțat ca in acest moment autoritațile nu au in vedere reintroducerea stagiului militar obligatoriu, dar este in discuții un proiect pentru stagiu voluntar. „In acest moment nu avem in niciun fel opțiunea pentru stagiul militar obligatoriu”, a afirmat Vasile Dincu,…

- Autoritatile din Harghita lanseaza, sambata, SkiHarghita, primul domeniu schiabil din Romania, care conecteaza 12 partii din 6 locatii. ”Sezonul de schi e in plina desfasurare si, pentru pasionatii acestui sport, calitatea serviciilor oferite de domeniile schiabile este esentiala, in acest sens demersurile…

- Autoritațile au emis, marți, 28 decembrie, un nou raport preliminar privind evoluția pandemiei de coronavirus in Romania. Astfel, au fost inregistrate 1.144 de infectari noi și 67 de decese in ultimele 24 de ore. ”Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 28 decembrie 2021, ora 10.00, in…

- Autoritațile au transmis ca 13 cazuri noi de infectare cu tulpina Omicron au fost depistate luni, 27 decembrie, in Romania. Astfel, totalul cazurilor din țara noastra a ajuns la 38 de infectari. Cele mai multe dintre cele de astazi au fost depistate in București, 10 mai exact, alte doua sunt in județul…

- Marocanul, suspectat ca a ucis doi studenți la Iași, va fi adus in Romania, dupa ce autoritațile judiciare italiene au aprobat extradarea acestuia. Acesta va ajunge in Romania pe 21 decembrie. Poliția Romana a anunțat in urma cu doua zile ca, in urma colaborarii cu autoritațile din Italia (Poliția Statala…