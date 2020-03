Stiri pe aceeasi tema

- Dragostea pluteste in aer pentru Antonia si Alex Velea. Cei doi sunt indragostiti nebuneste unul de celalalt, lucru pe care cei doi artisti il demonstreaza ori de cate ori se afla unul in compania celuilalt. De curand, vedetele si-au bucurat fanii cu niste imagini de senzatie, sarutandu-se in vazul…

- Loredana Groza este una dintre cele mai iubite artiste de la noi din tara. Blondina a suprins pe toata lumea, cu ocaziei Zilei Indragostitilor, dupa ce a postat pe retelele de socializare o fotografie in care se saruta romantic cu un barbat si nu, nu este vorba despre sotul ei!

- Turneul „Unlimited Live”, in cadrul caruia celebrul violonist David Garrett sarbatorește zece ani de crossover alaturi de fanii din intreaga lume, include doua concerte spectaculoase in țara noastra, programate pe 21 octombrie, la Sala Palatului din București și pe 23 octombrie, la BT Arena din Cluj-Napoca.…

- Vineri, 17 Ianuarie 14:30 Spies in Disguise - Actiune, Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, SF, Normal, AG 15:00 Printesa, "Condurii Rosii" si cei 7 pitici (dub)3D - Actiune, Animatie, Aventuri, Comedie, Drama, Fantastic, Romantic, Dragoste, Normal, AG 15:20 Dolittle (dub)3D - Aventuri, Comedie, Familie,…

- De dragul soției sale, Mircea Radu a renunțat la confortul caminului conjugal din București pentru a o lua de la zero la Piatra Neamț. Despre schimbarea survenita, familie și proiectele profesionale pentru care face naveta in Capitala, am stat de vorba cu prezentatorul emisiunii "Down the road. Aventura"…

- Daca in urma cu puțin timp SpyNews.ro va prezenta in exclusivitate ca Oana Radu are un nou iubit, vedeta a ales acum sa recunoasca relația și mai nou nu iși ascunde sentimentele fața de Catalin. Cei doi au aparut in ipostaze tandre in vazul tuturor.

- Ministrul Sanatatii este unul dintre absolventii UMF Iasi si a tinut sa le multumeasca fostilor profesori care i-au marcat traseul profesional. "Sunt iesean si sunt emotionat sa vad in sala o parte dintre mentorii mei. Vreau sa multumesc domnului profesor (Ostin n. r.) Mungiu, domnului profesor (Vasile…

- Recent iesit din situatia dramatica prin care a trecut, Cristi Borcea vrea sa recupereze timpul pierdut si se dedica din ce in ce mai mult familiei, dar mai ales sotiei lui, Valentina Pelinel, careia i-a pregatit o surpriza de proportii.