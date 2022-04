Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre atracțiile pregatite de Consiliul Județean Timiș la Parcul Primaverii, evenimentul dedicat sarbatorilor pascale, de la Muzeul Satului Banațean, este un traseu de aventura pentru copii și vanatoare de comori pentru intreaga familie. Au inceput inscrierile, participarea este gratuita. Parcul…

- Luni 4 aprilie 2022 la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeean Brila au avut loc mai multe activiti dedicate Zilei Jandarmeriei Române. Activitile au început înc de diminea cu festivitatea de avansare în grad înainte de termen.Pentru îndeplinirea exemplar a atribuiil...

- Eveniment Activitați dedicate Zilei Poliției Romane, organizate de IPJ Teleorman / “Mascații” i-au captivat pe copii martie 25, 2022 10:25 In contextul aniversarii, in data de 25 martie a.c., a 200 de ani de tradiție și continuitate, Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman, a organizat in aceasta…

- Ziua Naționala a Lecturii a fost sarbatorita la Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu” din Alba Iulia pe parcursul intregului program școlar, sub genericul „Eu sunt cartea”. Astfel, elevii claselor primare și gimnaziale, indrumați de cadrele didactice ale instituției, au desfașurat activitați de lectura…

- Situația cazurilor COVID in școlile din Alba, 11 februarie: a scazut numarul infectarilor in randul elevilor și profesorilor In județul Alba, numarul elevilor testați pozitiv COVID a scazut cu 42%, fața de raportarea anterioara. Și numarul claselor in online a scazut: doar 31 fața de 81, saptamana trecuta.…

- Situația cazurilor COVID in școlile din Alba: creștere continua a numarului de infectari in randul elevilor și profesorilor In județul Alba, numarul elevilor testați pozitiv COVID a crescut cu 22%. Fața de raportarea anterioara, sunt 145 cazuri noi. Sunt 81 de clase cu activitate fața in fața suspendata.…

- Polițiștii de prevenire bacauani au desfașurat activitați informativ-preventive in randul elevilor Școlii Gimnaziale Sascut, cu ocazia Zilei internaționale a nonviolenței in școli, marcata la data de 30 ianuarie. Polițiștii Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații au organizat activitați…

- Muzeului Brilei organizeaz în perioada 1722 ianuarie 2022 în colaborare cu mai multe coli brilene o serie de activiti dedicate Unirii Moldovei cu ara Româneasc primulul pas împortant în furirea statului naional român mari 18 ianuarie 2022 ora 14 la coala Gimnazial &bdq...