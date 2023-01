Stiri pe aceeasi tema

- Coșmarul hotelierilor din Apuseni s-a transformat anul acesta in realitate, cu pierderi financiare și un peisaj dezolant in stațiuni. In lipsa zapezi, partiile de schi sunt imense intinderi de noroi. Temperaturile in zona au ajuns, in aceste zile, chiar și la 15 grade Celsius.

- Temperaturile vor fi mai ridicate decat cele specifice in toata luna ianuarie, potrivit prognozei publicate vineri de Administrația Naționala de Meteorologie. Saptamana 02.01.2023 – 09.01.2023 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei,…

- Vremea se incalzește in urmatoarea perioada, in unele zone. Temperaturile vor fi mai ridicate decat in mod obișnuit. La sfarșitul anului, valorile termice se apropie de normalul perioadei. Precipitații excedentare se anunța in prima saptamana de prognoza

- "O vreme predominant inchisa saptamana viitoare. Precipitațiile vor fi destul de slab cantitativ. Poate la munte sa apara lapovița și chiar ninsoare. Precipitațiile, destul de rare, dupa 1 decembrie crește probabilitattea de a avea precipitații, vorbim in continuare de ploi, in principiu o vreme mai…

- Saptamana 14.11.2022 – 21.11.2022Valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in regiunile nord-estice, dar și ușor mai ridicate in cele sud-vestice, iar in rest vor fi apropiate de cele normale.Regimul pluviometric va fi excedentar in cea mai mare parte a țarii,…

- Primavara in noiembrie.In mai multe zone ale țarii au inflorit corcodușii și liliecii. De altfel, temperaturi de peste 20 de grade Celsius s-au inregistrat zilnic in luna octombrie, iar acum, la inceput de noiembrie, au fost inregistrate chiar și 30 de grade in sudul Romaniei. In ultimele zile,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, intervalul 31 octombrie – 28 noiembrie 2022. Potrivit spcialiștilor, ultima luna de toamna debuteaza cu temperaturi mai mari decat cele normale, acest lucru generand o vara indiana in Romania! O racire…

- Temperaturile in termometre ne dau impresia ca nu ne pregatim de iarna, ci de inceput de primavara. In vestul tarii, astazi, la ora 15.00, conform Administratiei Nationale de Meteorologie, s au inregistrat 25 de grade Celsius.De altfel, nici in Dobrogea temperaturile nu au fost prea scazute. La Adamclisi,…