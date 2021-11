Stiri pe aceeasi tema

- Julie Anne Genter, membra a Parlamentului din Noua Zeelanda, a adus pe lume, duminica, o fetița sanatoasa. In varsta de 41 de ani, Genter, care intrase deja in travaliu, a plecat la spital pe bicicleta, iar o ora mai tarziu a nascut, relateaza Reuters.„Vești mari! In dimineața asta, la ora 3.04, i-am…

- Mircea Moldovan a fost una dintre cele mai apreciate ispite de la „Insula iubirii”, emisiunea difuzata pe Antena 1. Sezonul trecut, barbatul a marturisit ca se retrage, dupa ce a facut parte din proiect, inca de la primul sezon al show-ului. De doi ani, acesta traiește o frumoasa poveste de dragoste…

- Un pinguin s-a trezit pe malurile Noii Zeelande, la cel puțin 3.000 km distanța de habitatul sau natural din Antarctica. Pinguinul din specia Adelie, care a fost botezat Pingu de localnicii din Noua Zeelanda, parea dezorientat și pierdut in momentul in care a fost gasit de Harry Singh, barbatul crezand…

- La cateva zile dupa ce a devenit mama pentru a doua oara, Andreea Ibacka și bebelușul ei au fost externați. Anunțul a fost facut chiar de Cabral, care a și atașat prima imagine cu baiețelul lui. Așa cum era de așteptat, Cabral a fost discret și nu i-a aratat chipul baiețelului, așa cum a procedat și…

- Un barbat din Zalau, cunoscut protestatar impotriva restrictiilor si care a fost impotriva vaccinarii, s-a infectat, iar de pe patul de spital le-a transmis cunoscutilor sa se vaccineze cat mai repede posibil. ”Medicii sunt intr-adevar niste eroi”, a transmis barbatul, conform News.ro. ”Vaccinati-va,…

- Cristina Cioran a nascut prematur o fetița pe 18 iulie . Micuța a petrecut mai multe saptamani in spital, sub atența observație a medicilor. Acum, fetița este bine, crește pe zi ce trece, iar mama ii e mereu alaturi. Cele doua s-au pozat intr-o ipostaza emoționanta. Cristina Cioran a atras atenția cu…

- Carmel Sepuloni, ministrul Dezvoltarii Sociale din Noua Zeelanda, ținea un interviu live prin Zoom, cand fiul ei a intrat in camera razand și ținand in mana un morcov care avea o forma ciudata, informeaza The Guardian, citat de Mediafax . Carmel Sepuloni incearca sa evite momentul, insa fiul sau continua…