Stiri pe aceeasi tema

- Super moment in direct, in timpul unei emisiuni la Antena Stars! Nimeni nu se aștepta la așa ceva, iar toți oamenii din platou au ramas cu gura cascata atunci cand au vazut ce a facut prezentatorul.

- Iris Anna, fiica fostului principe Nicolae al Romaniei, face senzație pe rețelele de socializare, dupa ce mama ei, Nicoleta Carjan, a distribuit o fotografie cu fetița pe Facebook.In varsta de 4 ani, Iris Anna a topit inimile internauților, dupa ce aceștia au vazut poza postata de mama sa pe rețelele…

- Majda Aboulumosha are cu cine semana! Frumoasa prezentatoare TV a postat o fotografie de colecție alaturi de parinții ei. In plus, vedeta de la Antena Stars le-a dezvaluit fanilor cum arata in copilarie!

- Pe Cristina Ciobanașu o vedeți zilnic la televizor, insa nu multa lume știe ca artista a fost crescuta de parinții sai adoptivi. Recent, Vlad Gherman le-a facut o surpriza admiratorilor și le-a dezvaluit cum arata parinții biologici ai iubitei lui.

- Cristina Ciobanașu este una dintre cele mai apreciate tinere actrițe de la noi. Vedeta are o viața foarte activa, insa odata cu pandemia toate lucrurile s-au schimbat, iar acum este nevoita sa stea in casa și sa renunțe pentru o perioada la machiaje!

- Deși are fani atat in țara, cat și in strainatate, puțini știu cum arata parinții Adelei Popescu. De curand, frumoasa prezentatoare le-a facut o surpriza de zile mari fanilor și le-a dezvaluit cum arata tatal ei.

- Speak este cunoscut atat in țara, cat și in strainatate datorita talentului sau in industria muzicala. Chiar daca are sute de fani, puțini știu cum arata fratele sau! Deși intre ei exista o diferența de varsta de patru ani, cei doi frați seamana izbitor de bine, incat multa lume crede ca sunt gemeni!

- Toata lumea o cunoaște pe Vladuța Lupau! O vedeți mereu la diferite evenimente, incantandu-i pe toți cu vocea sa inconfundabila. Deși are o mulțime de fani in toata țara, puțini știu cum arata fratele ei. De curand, artista le-a satisfacut aceasta curiozitate și le-a impartașit o fotografie emoționanta…