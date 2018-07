Stiri pe aceeasi tema

- Cei patru candidati inscrisi pentru sefia D.N.A., anume Florentina Mirica, Cristian Lazar, Marius Iacob si Elena Grecu, sustin interviul joi, incepand cu ora 9:00, in fata unei comisii din care fac parte Tudorel Toader si secretarii de stat.

- "Cu totii am renuntat la intalnirile bilaterale", a spus presedintele Klaus Iohannis dupa ce intalnirea anuntata pentru joi, la ora 11, cu presedintele american Donald Trump a fost anulata. Presedintele Klaus Iohannis se afla de miercuri la Bruxelles, unde a participat la Summitul Aliantei…

- Andra și Catalin Maruța sunt impreuna de 11 ani și au unul dintre cele mai trainice casnicii din showbiz-ul romanesc. Multa lume crede ca cei doi s-au cuplat dupa ce prezentatorul tv a aparut in videoclipul piesei „Baieții și fetele”, dar lucrurile nu au stat chiar așa. Invitata la o emisiune radio,…

- Dintre cei care au venit la Spitalul de Boli Infectioase acuzand o stare de rau, doar 11 au ramas internati pentru supraveghere, trei dintre ei fiind lasati sa plece dupa ce s-a constatat ca starea loc este stabila si ca nu prezinta niciun pericol. „Totii pacientii se afla intr-o stare generala buna…

- A fost la un pas de moarte din cauza unui obicei prost pe care îl facem cu toții. Medicii au fost de-a dreptul șocați când au vazut ce se afla în organismul barbatului. Luke Hanoman, un tânar de 28 de ani, a fost la un pas de moarte, din cauza faptului ca și-a ros…

- S-a tot vorbit de micuțele domnișoare de onoare de la nunțile regale, cu ocazia celei a lui Harry și-a lui Meghan, prilej pentru noi de a ne aminti de una dintre cele mai adorabile fețișoare. Cea a Elizei Lopes, nepoata Ducesei Camilla din partea fiicei acesteia, Laura Lopes (40), cea mai mica domnișoara…

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip a venit la sectia de votare impreuna cu sotia. "In calitate de locuitor ma ingrijoreaza ce sa va intampla cu capitala in continuare. Am votat pentru un primar care sa munceasca la primarie. Eu cred ca lumea s-a saturat de declaratii…

- Actorul Ion Caramitru a susținut, sambata, a Alba Iulia, alaturi de Aura Corbeanu, vicepreședinte Uniter și Ioana Bogațan, directorul Teatrului de Papuși ”Prichindel”, o conferința de presa avand ca tema principala cel mai mare eveniment teatral din Romania – Gala Premiilor UNITER, ediția a 26-a, 2018,…