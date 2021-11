FOTO: ”Patrula de reciclare”, la Gimnaziul ”Alexandru Ioan Cuza”

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Primariei municipiului Targu Mureș au anunțat duminica, 14 noiembrie, pe paigna de Facebook a instituției, ca incepand cu data respectiva, de la ora 17.00, ambele patinoare ale municipalitații, din Cetatea Medievala și din Parcul Municipal, se deschid publicului. Programul de acces pe…

- Aleșii județeni au aprobat miercuri, 3 noiembrie, intr-o ședința extraordinara de lucru, cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții "Modernizarea DJ 152A, DJ 151A și DJ 151 Targu Mureș (DN 15E) – Band – Șaulia – Sarmașu – limita județ Bistrița Nasaud, județul Mureș" – etapa I, in vederea depunerii…

- Prezența Ansamblului PlaCello la Reghin in cadrul turneul național "Uvertura din data de 20 octombrie 2021 la Casa Municipala de Cultura "Dr. Eugen Nicoara" a fost una mai mult decat speciala, atat pentru iubitorii muzicii, dar mai ales pentru elevii Școlii Gimnaziale "Alexandru Ceușianu", fermecați…

- Elevii Școlii Gimnaziale „Serafim Duicu" din Targu Mureș au revenit la cursuri in format fizic incepand de luni, 18 octombrie, in urma finalizarii in timp record a lucrarilor de inlocuire a instalației termice. "Conform hotararii Consiliului de Administrație al școlii, intrunit in ședința extraordinara…

- Programul pilot LIME, care prevede inchirierea de trotinete electrice aflate in mai multe locații din Targu Mureș, a fost lansat joi, 30 septembrie, prin intermediul unei conferințe de presa organizata in fața Centrului Cultural "Mihai Eminescu", la care au participat Soos Zoltan – primarul municipiului…

- Elevii și profesorii Școlii Gimnaziale „Nicolae Russu” Sita Buzaului din județul Covasna vor continua sa invețe anul acesta in laboratoare digitale complet echipate de Fundația Orange cu tablete și echipamente IT prin programul Digitaliada. In plus, ei vor putea utiliza peste 3.500 de lecții, teste…

- eMaramures.ro va pune la dispozitie lista filmelor care vor rula in perioada 3-9 septembrie la Cinema Mara din Sighetu Marmatiei. Vineri 3.09.2021 Ora 16:15 – Patrula cațelușilor – Filmul, dublat Ro Ora 18:00 – After We Fell, Ro sub, Romantic, dragoste Ora 20:00 – Malignant, Ro sub, Horror, Thriller…