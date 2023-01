Stiri pe aceeasi tema

- Șaisprezece persoane au ajuns de la petrecerea ținuta la un restaurant din Ramnicu Valcea la spital, dupa ce au mancat prajituri care conțineau o substanța opioida. Procurorii DIICOT au deschis o ancheta. Dupa consumarea prajiturilor, oamenii au sunat la 112, pentru ca aveau dureri de cap, stari de…

- O femeie, in varsta de 91 de ani, cazata intr-un camin pentru persoane varstnice, a fost preluata de un echipaj SMURD si transportata la spital, iar alte 27 de persoane au fost evacuate, in urma izbucnirii unui incendiu, sambata, la o casa din vecinatatea unui centru de ingrijire pentru persoane varstnice,…

- 227 de persoane au fost arestate in Franta, dintre care 47 la Paris, in timpul incidentelor de dupa finala Cupei Mondiale castigata de Argentina, duminica, impotriva Frantei, a anuntat, luni, Ministerul de Interne. 14.000 de politisti si jandarmi au fost dislocati in toata tara, inclusiv 2.750 la Paris,…

- Temperaturile scazute din aceasta perioada au ajuns sa faca victime in județele Iasi si Botosani. Trei persoane au ajuns ieri seara la spital, in soc hipotermic, iar un barbat si-a pierdut viata din cauza gerului. Un barbat de 51 de ani din Harlau, judetul Iasi, a fost preluat cu elicopterul SMURD si…

- Un accident rutier a avut loc, sambata dimineața, pe DN 7 Deva-Arad dupa ce un autoturism in care se aflau trei cetațeni ucraineni a patruns pe contrasens și a lovit un alt autoturism. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc la kilometrul 499+800 de metri, intre localitațile…

- Tavanul unui restaurant din Braila unde se ținea o nunta la care participau 60 de persoane s-a prabușit duminica seara. Trei persoane au primit ingrijiri medicale, fara a fi nevoie sa fie transportate la spital, Tavanul fals din rigips, de aproximativ 250 de metri patrați, s-a desprins, pur și simplu,…

- Treisprezece persoane au murit intr-un incendiu izbucnit intr-o cafenea rusa din orașul Kostroma, situat la aproximativ 300 de kilometri de Moscova, au anunțat sambata autoritațile locale, potrivit de AFP. „Potrivit primelor informații, 13 persoane au murit in incendiu”, a declarat guvernatorul regional…

- Treisprezece persoane au fost transportate la spital, sambata dimineata, dupa ce un microbuz cu pasageri si o autoutilitara s-au ciocnit, intr-o intersectie din municipiul Alexandria. In urma impactului, microbuzul, in care se aflau 15 persoane, s-a rasturnat. ”Astazi de dimineata, la ora 04.02, pe…