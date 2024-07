FOTO: Patru oferte pentru consolidarea și restaurarea Muzeului de Științe ale Naturii Dorohoi FOTO: Patru oferte pentru consolidarea și restaurarea Muzeului de Științe ale Naturii Dorohoi Proiectul Consiliului Județean Botoșani de consolidare, restaurare și punere in valoare a Muzeului de Științele Naturii Dorohoi a atras atenția constructorilor din intreaga țara. In cadrul licitației derulate de catre Institutul Național al Patrimoniului au fost depuse patru oferte, care vor trebui evaluate pana la data de 18 septembrie 2024. „Reabilitarea cladirii Muzeului de Științele […] Citește FOTO: Patru oferte pentru consolidarea și restaurarea Muzeului de Științe ale Naturii Dorohoi in Botosani24.ro… Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

