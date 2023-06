Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia a fost ingreunata, marti dupa-amiaza, pe artera principala din municipiul Vaslui, dupa ce doua masini in care se aflau cinci persoane s-au ciocnit. Incidentul a avut loc in zona Spitalului Judetean de Urgenta, pompierii fiind solicitati sa intervina pentru asigurarea masurilor PSI si acordarea…

- Circulația autovehiculelor pe sensul dinspre Cluj-Napoca spre Gherla a fost paralizata luni dupa-amiaza in zona localitații Iclod. Șoferi din trafic au relatat ca a fost vorba despre un camion defect, oprit intr-o zona care nu permitea avansarea autovehiculelor din spate, In zona s-a format o coada…

- Circulația autovehiculelor pe sensul dinspre Cluj-Napoca spre Gherla a fost paralizata luni dupa-amiaza in zona localitații Iclod. Șoferi din trafic spun ca ar fi vorba despre un camion defect, oprit intr-o zona cu un singur sens. In zona s-a format o coada uriașa de mașini, care ajunge pana la Bonțida.…

- Un accident pe soseaua Muncesti din Capitala s-a produs cu aproximativ o ora in urma. Din informatiile comunicate de Politie, s-au ciocnit doua masini. Din fericire exista doar pagube materiale si nu sunt victime.

- Accident rutier in sectorul Buiucani din capitala. Doua mașini s-au ciocnit violent la intersecția strazii Vasile Lupu cu strada Gheorghe Codreanu. Imagini de la fața locului au fost publicate de internauți pe rețele.

- In localitatea Rascruci din comuna Bonțida s-a produs vineri dimineața un accident rutier. Din primele informații, au fost implicate trei autovehicule, intre care doua autoturisme și o autoutilitara. Evenimentul s-a produs in condiții de carosabil umed și ploaie. Circulația este perturbata in zona.…

- Temperaturile sub limita inghețului de noaptea trecuta au provocat probleme serioase pe mai multe sectoare de drumuri naționale și județene din Bistrița-Nasaud, unde zeci de mașini au ramas blocate pe carosabilul acoperit cu polei. A fost și un accident rutier, din cauza ca un autoturism a derapat.…

- Trei persoane au fost ranite dupa coliziunea frontala intre doua autoturisme, produsa vineri pe DN 7, in zona localitatii aradene Barzava, unde traficul rutier este blocat, potrivit centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit Agerpres."Pe DN 7, la kilometrul…