- 100.000 de euro este costul estimat pentru o parcare SMART, soluție pe care Primaria Buzau vrea sa o implementeze in oraș, in special in locurile unde au fost eliminate vechile garaje. Viceprimarul Ionuț Apostu a dat publicitații fotografii cu proiectul care va fi realizat inițial in cartierul Micro…

- Evenimentele rutiere se tin lant pe drumul european E85, in judetul Buzau, din cauza vitezei excesive si a indisciplinei in trafic a soferilor si pietonilor deopotriva. La cateva ore dupa accidentarea unei batrane care traversa soseaua la Oreavu prin loc nepermis, patru masini s-au tamponat, la 15 kilometri…

- Doi copii au ajuns la spital dupa ce au fost loviti de un autoturism, dupa ce ar fi intrat intr-o intersectie din municipiul Buzau fara sa se asigure. Micii biciclisti s-au ales cu zgarieturi.

- Un accident s-a produs la Turda, in jurul amiezii, la intersecția strazilor Hațegului - Calea Victoriei - Campiei. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- "Dispeceratul Integrat a gestionat 110 apeluri, majoritatea semnaland caderi de copaci peste autoturisme, stalpi rupti, avarierea retelei electrice si blocarea circulatiei pe 37 de strazi afectate. Din fericire, nu au fost inregistrate victime si nici cazuri medicale generate de vremea severa", a…

- Astazi, in jurul orei 13.30, a avut loc un accident rutier, pe DN1B, la Km 22+500, comuna Valea Calugareasca, la iesirea spre Albesti-Paleologu, in care au fost implicate 4 autoturisme. Din primele verificari, a rezultat ca un conducator auto, care circula pe sensul Buzau catre Ploiesti, ar fi efectuat…