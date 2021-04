Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopia Ortodoxa de Alba Iulia a transmis programul liturgic pentru cele mai importante zile din Saptamana Patimilor si Invierea Domnului, la Catedrala Incoronarii. In Joia Mare, in unele lacasuri de cult, are loc ritualul spalarii picioarelor, care aminteste de gestul de smerenie facut de Hristos…

- Paștele ORTODOX 2021: Programul slujbelor religioase la Catedrala Incoronarii din Alba Iulia, in Saptamana Mare. Care sunt cele mai importante Denii Paștele ORTODOX 2021: Programul slujbelor religioase la Catedrala Incoronarii din Alba Iulia, in Saptamana Mare. Care sunt cele mai importante Denii Saptamana…

- In duminica de Florii, preoții sfințesc ramuri de salcie sau finic, care ulterior sunt imparțite credincioșilor. Ramurile de salcie care se impart in biserica in ziua de Florii simbolizeaza ramurile de finic cu care l-au intampinat multimile in Ierusalim pe Iisus. Aceasta slujba se desfașoara duminica…

- Balconul unei cladiri din Alba Iulia, PERICOL pentru pietoni: Pompierii intervin pentru indepartarea unor elemente de sticla periculoase, de la etajul 4 Pompierii din Alba Iulia intervin astazi, 12 martie, pe strada Vanatorilor, pentru indepartarea unor elemente de construcție instabile de pe fațata…

- FOTO ȘTIREA TA| Parcul Unirii din Alba Iulia, reimprospatat cu zeci de arbuști noi, in locul celor care nu au rezistat peste iarna Parcul Unirii din Alba Iulia a devenit un loc mai verde in cursul acestei zile de 11 martie, cu ajutorul muncitorilor trimiși de Primaria Municipiului. Așa cum se poate…

- Moșii de Iarna 2021 la Catedrala Incoronarii din Alba Iulia: In seara zilei de vineri, 5 martie 2021, incepand cu ora 22.00, la Catedrala Incoronarii din Alba Iulia va fi oficiata slujba privegherii. In ceea ce privește programul liturgic al Catedralei Reintregirii din dimineața zilei de sambata (6…

- Un incendiu a distrus un sat dintr-o zona izolata din provincia chineza Yunnan ce gazduiește ultimul trib primitiv din țara, transmite Reuters. Deși casuțele tradiționale au ars, nu au fost consemnate victime. Focul a izbucnit duminica la ora locala 17.40 în satul Wengding, locuit de grupul…

- In aceasta luna s-au implinit doi ani de la incediul devastator care a distrus cea mai mare fabrica de condimente și ingrediente alimentare din Sud – Estul Europei, Solina Romania. Reconstrucția fabricii de langa Alba Iulia a inceput in primavara anului 2020, pe vechiul amplasament. In prezent lucrarile…