Un complex comercial din municipiul Gheorgheni a fost evacuat, joi, dupa ce s-a declanșat instalația de stingere a incendiilor cu pulberi. 11 persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, șase ajungand la spital. Instalația de stingere s-a declanșat in jurul orei 11.30, in mall aflandu-se in acel moment zeci de persoane. La fata locului au […] The post FOTO/ Panica intr-un mall din Harghita, dupa ce s-a declansat alarma de incendiu. 11 persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .