FOTO. Panglică, pâine cu sare și sobor de preoți la inaugurarea unui contor de gaz, în Botoșani Președintele PNL Botoșani, Costel Șoptica, a participat la inaugurarea rețelei de gaz din comuna Frumușica. Un sobor de preoți a sfințit contorul de gaz, iar oficialii s-au inghesuit sa taie panglica. Deputatul Șoptica și primarul din localitate au adus la festivitațile pentru inaugurarea contorului preoți și directori, care, dupa ce panglica de pe contor a […] The post FOTO. Panglica, paine cu sare și sobor de preoți la inaugurarea unui contor de gaz, in Botoșani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

