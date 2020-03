Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi, iar uimești o țara-ntreaga! Milionarul s-a intors in Capitala, din iubire pentru Bianca Dragușanu, dupa numeroase episoade pline de scandal, care au ținut primele pagini ale ziarelor. Paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe Alex Bodi, inainte de a afirma pe rețelele de socializare ca Bianca…

- Barbatul nu a suportat ca fosta lui sotie l-a denigrat si a continuat sa dezvaluie lucruri pe care putini oameni le cunosc. ”In noaptea respectiva, ea amenința și urla, țipand ca are un cuțit și vrea sa se omoare și am patru persoane martore care erau la ea in casa, pot sa declare lucrul asta.…

- Intreg showbiz-ul autohton a fost zguduit la aflarea veștii ca Bianca Dragușanu și Alex Bodi au divorțat. Acum, la scurt timp dupa ce amandoi s-au prezentat in fața notarului pentru a de desparți oficial, blondina a facut primele declarații despre violența și infidelitatea din casatoria cu fostul sau…

- Marturisiri bomba dupa divorțul momentului. Dupa un mariaj de șase luni, Bianca Dragușanu și Alex Bodi au decis sa urmeze drumuri separate. Ceea ce fanii nu știau este ca blondina a semnat contract prenupțial inainte de casatorie. Iata cu ce s-a ales aceasta in urma casniciei!

- Marti, 10 martie, Bianca Dragusanu si Alex Bodi au dat nas in nas la notar! Teoretic, pentru a semna actele divort! Practic, in fata paparazzilor Spynews.ro, s-au derulat scene socante! Mai mult, Spynews.ro a aflat, pe surse, ce s-a intamplat si in cabinet!

- Bianca Dragusanu si-a serbat ziua de nastere cu mare fast, asa cum o stim! Blondina si-a strans cele mai dragi persoane din viata ei, intr-un restaurant de fite din Capitala! A curs sampania, dar au curs si lacrimi. Din pacate, nu de fericire!

- Bianca Dragușanu reușește mereu sa atraga toate privirile cand vine vorba de aparițiile pe care le are in mediul online. Frumoasa blonda nu se lasa cu una cu doua, iar recent și-a postat o fotografie cu gara și-a lasat fanii fara cuvinte.