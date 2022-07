Stiri pe aceeasi tema

- Dupa patru ani de la inceperea proiectului, odata cu incheierea restaurarii cladirii, la 20 iunie 1997 este inaugurat Memorialul Victimelor Comunismului si al Rezistentei. Serviciul religios care a consacrat Spațiul de Reculegere și Rugaciune a fost oficiat de preotul ortodox Constantin Voicescu și…

- Lucrarile de reabilitare a liniei ferate pe ruta Sighișoara-Brașov nu sunt inca finalizare, iar calatorii din gara Sighisoara sunt confuzi, la prima vedere, atunci cand trebuie sa se indrepte spre peron. Trenurile spre Brașov circula cu viteze de sub 50 km/h pe anumite porțiuni. Reabilitata cu ani in…

- Primaria mun. Miercurea Ciuc da startul lucrarilor prin care mai multe blocuri de locuințe din diferite zone ale orașului vor fi reabilitate termic. Pe langa izolarea propriu-zisa operațiunile vor include și lucrari de modernizare a subsolurilor și acoperișurilor imobilelor. Lucrarile vor incepe in…

- Este vorba de restaurari atat la exteriorul, cat și la interiorul cladirii. Lucrarile, incepute in 2019, au fost sistate un an și jumatate mai tarziu, iar Consiliul Județean Mureș a reziliat contractul. Motivele au fost nerespectarea termenelor de execuție, lucrarile fiind realizate doar in proporție…

- Președintele interimar al PSD Mureș, deputatul Dumitrița Gliga, a publicat joi, 12 mai, pe pagina sa de Facebook, un set de fotografii cu motto-ul "Lucrarile realizate la barajul de la Rastolița sunt impresionante! Construcția realizata deja, in imagini!". "Construcția unei hidrocentrale este de-a dreptul…

- Reabilitarea corpului nou al Spitalului de Obstetrica-Ginecologie „Dr. A.I Sbarcea" din Brașov a inceput in urma cu trei ani cu studiul de fezabilitate iar acum se afla in faza de reabilitare efectiva. Lucrarile se desfașoara in cadrul proiectului modernizare, dotare și eficientizare energetica a cladirii…

- La mai bine de 2 ani de cand a fost reabilitata o buna parte din tronsonul Drumului Național 18 B, situat intre Baia Mare și Targu-Lapuș, au reinceput iar lucrarile pentru ultimul sector de drum care a ramas nereabilitat. Astfel, astazi au inceput lucrarile intre Lapuș și Cernești, spre bucuria tuturor…

- Primaria municipiului Reghin a anunțat cu ceva vreme in urma ca lucrarile de pe Strada Axente Sever vor fi finalizate pana la finele lunii aprilie. Ziș și facut pare sa fie termenul cel mai potrivit, in cursul dimineții de azi, primaul Mark Endre a facut anunțul privind finalizarea inainte de termen…