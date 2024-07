Foto | Pagube mari în Maramureș după furtuni. Un bărbat a murit lovit de fulger Fenomenele hidrometeorologice periculoase au produse luni seara pagube semnificative in Maramureș, informeaza Comitetul Județean pentru Situații de Urgența. Pe raza unitații administrative-teritoriale Ocna Șugatag, in zona montana, un barbat care se afla cu animalele la pașunat a murit dupa ce a fost lovit de fulger. S-au depașit pragurile de precipitații la stațiile hidrometrice Cavnic, Vadu Izei, Stramtura, Ferești, Sighetu Marmației, Copalnic. La Cavnic și Copalnic a cazut grindina. In Municipiul Sighetu Marmației rafalele puternice de vant au prabușit o prelata, iar aceasta a ranit in cadere… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol: ziarmm.ro

