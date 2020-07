FOTO Pădureanca, la 52 de ani - Manuela Hărăbor și frumusețea ca mod de viață ​Și-a facut debutul în cinematografie la doar patru ani, atunci când a jucat în Veronica. A cunoscut cu adevarat consacrarea dupa ce a interpretat rolul "Simina" din filmul Padureanca, producție din 1987. Între timp, Manuela Harabor a ajuns la 52 de ani, dar nu și-a pierdut stralucirea.



Câteva date despre Manuela Harabor:

Nascuta pe 2 aprilie 1968, la București. A jucat în primul film la 4 ani, în Veronica. A cunoscut consacrarea dupa ce a jucat în Padureanca, film din 1987. A studiat actoria între 1987-1991 la Academia… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Regulile pe care trebuie sa le respecte calatorii si transportatorii in perioada starii de alerta, prelungita pe 17 iunie cu 30 de zile, pentru prevenirea raspandirii COVID-19, au fost publicate in Ordinul comun al Ministerului Transporturilor, Ministerului de Interne si Ministerului Sanatatii nr. 1082/97/1112/2020.…

- O statie de dezinfectare pentru accesul in spatii publice, un produs realizat in Romania, a fost testata si este folosita in premiera in randul institutiilor publice de Primaria comunei Ciugud, care a verificat astfel utilitatea, rezistenta si performantele acestei solutii inventata in contextul…

- Consiliul Local al Copiilor din comuna Ciugud, județul Alba, a votat, in premiera naționala, proiectele de investiții care vor fi finanțate cu 50.000 de lei, printre care se numara locuri de joaca in fiecare sat, o masa de tenis și doua masuțe de șah.

- Platforma Twitter a adaugat marti mentiunea "verificati faptele" la doua mesaje ale presedintelui american Donald Trump care sustinea ca votul prin corespondenta este substantial "fraudulos", o premiera în contextul în care retele sociale sunt frecvent acuzate de laxism…

- Chiar daca nu ne mai putem reuni cu intreaga familie, important este sa ne bucuram de fiecare clipa petrecuta cu familia, sau, de ce nu, singuri. Asadar, chiar daca stai acasa nu ezita sa te rasfeti cu bauturile favorite. Bauturi potrivite pentru aperitive Aperitivele, fie ele mezeluri, branzeturi sau…

- Ziarul Unirea FOTO| Proiect pilot in premiera al DSP Alba: Consultații prin tele-medicina, in comuna Bucium din Munții Apuseni In premiera in județul Alba, Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba implementeaza, un proiect de tele-medicina pentru a veni in intampinarea nevoilor in special ale pacienților…