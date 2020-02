Stiri pe aceeasi tema

- Un oras din Florida (SUA) a inchis o zona dintr-un parc unde localnicii au reperat zeci de serpi veniti pentru perioada lor anuala de imperechere, relateaza mass-media, citate duminica de AFP, potrivit Agerpres. "Se pare ca s-au strans pentru a se imperechea", a explicat pe Facebook departementul…

- Un oras din Florida (SUA) a inchis o zona dintr-un parc unde localnicii au reperat zeci de serpi veniti pentru perioada lor anuala de imperechere, relateaza mass-media, citate duminica de AFP. "Se pare ca s-au strans pentru a se imperechea", a explicat pe Facebook departementul de administrare a parcurilor…

- Fostul trezorier al PSD, trimis in judecata pentru fapte de corupție, a demisionat din partid: Politica este un capitol inchis Deputatul PSD Mircea Draghici, fost trezorier al partidului in perioada in care era condus de Liviu Dragnea, a anunțat marți ca a demisionat din PSD. Draghici a fost trimis…

- Fostul consilier al liderului USR Dan Barna, Andrei Caramitru, uimește pe Facebook. Acesta iși cere scuze public pentru ca... a picat victima unui fake news.Citește și: Traian Basescu BATE cu PUMNUL IN MASA pe Dosarul Caracal: procurorii DIICOT trebuie sa investigheze și partea de trafic…

- CEO-ul și fondatorul Huawei, Ren Zhengfei, considera faptul ca marca poate deveni in continuare brandul de top de smartphone-uri din lume, chiar daca nu ar mai dispune in software-ul sau de aplicațiile Google. Compania chineza este deja cel mai mare producator de echipamente de telecomunicații din lume,…

- Departamentul de Stat american a indemnat Facebook, Instagram si Twitter sa suspende conturile liderilor regimului iranian pana cand Internetul va fi restabilit in tara, cuprinsa de tesniuni, relateaza AFP, citata de NEWS.ro.Iranienii sunt izolati de lume de peste o saptamana, dupa intreruperea…

- Departamentul de Stat american a cerut - sambata - Facebook, Instagram si Twitter sa suspende conturile liderilor regimului iranian pana cand internetul va fi restabilit in aceasta tara, potrivit AFP.Iranienii sunt rupti de lume de peste o saptamana din cauza intreruperii cvasitotale a retelei…