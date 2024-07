Stiri pe aceeasi tema

- Frasinul, in asociere cu SSAB-AG, vor construi Complexul Sportiv Tineretului, in Craiova, investiție in valoare de 222 milioane de lei. Este vorba despre o sala cu peste 8.000 de locuri pentru toate sporturile, inclusiv un velodrom indoor unic in țara. Potrivit BistrițaBusiness.ro , companiile SSAB-AG…

- Agenția de Dezvoltare Regionala Nord-Vest a primit un teren in zona semicentrala a municipiului Cluj-Napoca pentru a-și construi sediu. Asta deși, are deja un sediu construit in satul Radaia, spațiu pe care nu-l folosește de mulți ani. Proiectul a trecut cu voturile PNL-UDMR, 17 consilieri locali au…

- Intr-un sat mic din Romania va fi construit cel mai inalt pod suspendat din toata Europa. Municipalitatea spune ca proiectul a fost deja depus la Agenția de Dezvoltare Regionala Nord-Vest pe componenta de turism rural. Cel mai inalt pod suspendat din Europa, construit intr-un sat din Romania In Romania…

- Ioan Strugari, primarul comunei Parva, a depus luni, la Agenția de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, un proiect care prevede construirea, in centrul localitații, a celui mai inalt pod suspendat din Europa, la o inalțime de 200 de metri. Valoarea proiectului se ridica la suma de 6 milioane de euro. „Pe…

- Luni, 22 aprilie, s-a semnat, de catre Consiliul Județean Bihor și Agenția de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, contractul de finanțare cu fonduri europene pentru pasajul suprateran situat la ieșirea din Oșorhei spre Cluj.

- Producatorul Iproeb Bistrița a semnat un contract de 10 milioane de euro cu Electrica, pentru furnizarea de cabluri și conductoare de medie și joasa tensiune. Contractul se intinde pe doi ani. Potrivit profit.ro, Iproeb Bistrița a semnat un contract pentru furnizare de cabluri și conductoare de medie…