- Compania de recrutare WSA Group, unul dintre cei mai importanți jucatori pe piața de recrutare a șoferilor profesioniști din Romania, cu o prezența de peste 10 ani, anunța o cifra de afaceri de 8 milioane de lei pentru anul 2022, in creștere cu 31% fața de anul precedent. In 2022, compania a recrutat…

- Romania ar trebui sa isi regandeasca plafoanele actuale la energie mai devreme de 2025, daca piata europeana revine la preturi relativ mici, este de parere presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu."Au fost patru ordonante pe energie... Acum suntem intr-o situatie de a avea din nou o…

- Stocul de spații industriale moderne din Romania va depași in 2023 borna de 7 milioane de metri patrați, ceea ce reprezinta un semnal pozitiv pentru piața, deoarece exista mai multe opțiuni disponibile pentru firmele care iși extind activitatea sau pentru cele care, acum, vor sa intre in piața din Romania,…

- Florin Spataru, ministrul Economiei, s-a aflat in perioada 7 – 8 mai 2023 in vizita de lucru in Israel, unde a participat la o serie de intrevederi. Ministrul Spataru a avut o intalnire la Ierusalim, cu omologul israelian, Nir Barkat, ministrul Economiei și Industriei din Statul Israel, si a vizitat…

- Producatorul chinez de automobile electrice Nio vrea sa cucereasca o parte din cota de piata a grupului german Volkswagen prin lansarea pe piata europeana a unui model care sa coste mai putin de 30.000 de euro, a declarat presedintele companiei chineze pentru revista Der Spiegel, transmite Reuters,…

- Președinta Comisiei Europene a raspuns scrisorii premierilor din Romania, Polonia, Slovacia, Bulgaria și Ungaria referitoare la masuri de sprijin in cazul crizei cerealelor ucrainene. Von Der Leyen susține ca este nevoie de „o abordare europeana” pentru a rezolva aceasta problema.

- Dan Hurduc, cultivator de cereale, sustine ca problema majora este ca agricultorii nu-si pot vinde marfa, ca Portul Constanta este suprasolicitat. El a explicat ca Ucraina produce de trei, patru ori mai multe cereale decat Romania, iar tara noastra nu poate suporta logistic cantitatile de cereale venite…