Stiri pe aceeasi tema

- Prețul pe care il platesc romanii pentru achiziția unei mașini second hand a crescut, in 2023, cu aproximativ 17% fața de anul 2022, releva o analiza transmisa, miercuri, publicației StartupCafe.ro, de catre o platforma romaneasca de vanzare-cumparare auto.

- Oppo a prezentat pentru piața Europeana, inclusiv și pentru Romania, noile modele de telefoane de clasa medie Reno 10 și Reno 10 Pro, telefoane cu specificații atragatoare și cu camere de zoom optic dedicate, ceva rar pentru modelele din acest segment de preț. Telefoanele vor fi lansate oficial in țara…

- Europarlamentarul Victor Negrescu s-a intalnit cu Ambasadorul Spaniei in Romania. Pe masa a fost și un subiect fierbinte, in special pentru Romania. S-a discutat despre Schengen.Am avut o discuție constructiva cu Ambasadorul Spaniei la București, Excelența Sa domnul Jose Antonio Hernandez Perez-Solorzano,…

- realme a lansat astazi in Europa și in Romania, in cadrul unui eveniment local, seria realme 11 Pro. Aceasta include modelele realme 11 Pro 5G și realme 11 Pro+ 5G, care dispune de o camera foto de 200MP SuperZoom cu OIS, zoom 4x, și un ecran curbat de 120Hz.

- Noul BMW Seria 5 și BMW i5 (adica Seria 5 electric, pentru prima data in istorie) au fost dezvaluite online. Totodata, mașina va fi prezentata presei in seara zilei de 24 Mai 2023, in majoritatea țarilor, inclusiv in Romania. Prețurile cu TVA pentru piața locala pornesc de la 58.954 Euro pentru motorizarile…

- Cel mai nou telefon varf de gama al Huawei, precum și un nou model pliabil de varf au fost prezentate in cadrul unui eveniment desfașurat marți la Munchen prin care compania chineza vrea sa semnaleze o noua apropiere fața de piața europeana. Telefonul Huawei P60 Pro vine cu un accent puternic pe partea…

- A fost lansat un sistem de bruiaj al dronelor, 100% romanesc. Echipamentul anti-drona a fost testat cu succes de catre MApN Compania romaneasca BlueSpace Technology a anunțat recent lansarea unui nou produs inovativ, sistemul de combatere a dronelor UAS, primul de acest tip fabricat in Romania. Modelul…

