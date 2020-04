FOTO. Operațiune de salvare a unui copil de 10 ani blocat în nămol! Pompierii mureșeni au fost solicitați sa intervina, in localitatea Miheșu de Campie, județul Mureș, pentru salvarea unui copil. Copilul, in varsta de 10 ani, a ramas impotmolit in noroi pana la brau și nu a mai putut sa se deplaseze. Echipajele de intervenție sosite la fața locului au intervenit rapid și l-au scos in siguranța. […] Sursa articolului: FOTO. Operațiune de salvare a unui copil de 10... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

- Pompierii mureșeni au fost solicitați, in aceasta seara, sa intervina la un caz mai puțin obișnuit. Ei au fost solicitaai prin apel la 112 sa ajute la salvarea unui copil blocat in namol pana la brau, in localitatea Miheșu-de-Campie. Relateaza purtatorul de cuvant al ISU Mureș, Dan Petru Daniel: Sursa…

- Pompierii din cadrul ISU Horea Mures intervin pentru salvarea unei persoane blocata in namol, in localitatea Mihesu de Campie. La fata locului intervine Sectia de Pompieri Sarmasu.Potrivit informatiilor, este vorba despre un copil de 10 ani, care a fost impotmolit in namol pana la brau. Copilul a fost…

