Stiri pe aceeasi tema

- Printesa mostenitoare Amalia a Regatului Tarilor de Jos a declarat ca nu este inca pregatita sa devina regina, cu toate ca este dedicata unei vieti in serviciul tarii sale. Potrivit Reuters, informațiile apar intr-o biografie ce urmeaza sa fie publicata inainte de implinirea varstei de 18 ani, pe 7…

- Serviciul Roman de Informații (SRI) poate sa faca acte de urmarire penala in cazuri de tradare, spionaj și terorism, in acele cazuri speciale prevazute de Legea siguranței naționale, in baza careia instituția iși desfașoara activitatea. Plenul Camerei Deputatilor a votat marti, 16 noiembrie, proiectul…

- Intr-o biografie ce urmeaza sa fie publicata inainte de implinirea varstei de 18 ani, pe 7 decembrie, printesa mostenitoare Amalia a Regatului Tarilor de Jos a declarat ca nu este inca pregatita sa devina regina, cu toate ca este dedicata unei vieti in serviciul tarii sale, informeaza Reuters marti.…

- Consiliul ONU pentru drepturile omului a cerut vineri ''revenirea imediata'' a guvernului civil la putere in Sudan, dupa lovitura de stat din 25 octombrie prin care conducerea a ajuns in mainile armatei si drepturile omului au fost limitate, transmit AFP si Reuters. Rezolutia, adoptata prin…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite a condamnat, joi, lovitura de stat militara din Sudan si a cerut reinstalarea Guvernului civil, conform unui comunicat citat de agentia Reuters. "Exprimam preocupari...

- Platforma video YouTube a suspendat timp de o saptamana canalul presedintelui brazilian Jair Bolsonaro, dupa ce i-a șters și o inregistrare video in care Bolsonaro mentiona informatii false despre vaccinul anti-COVID și SIDA, a informat Reuters , preluat de Agerpres . Este pentru a doua oara cand presedintele…

- Printesa mostenitoare a Tarilor de Jos va putea sa se casatoreasca cu o persoana de oricare gen si fara sa isi piarda dreptul de a urca pe tronul tarii, a anuntat marti prim-ministrul olandez Mark Rutte, citat de Reuters. Printesa Catharina-Amalia, in varsta de 17 ani, este mostenitoarea regelui…

- Printesa mostenitoare a Tarilor de Jos va putea sa se casatoreasca cu o persoana de oricare gen si fara sa isi piarda dreptul de a urca pe tronul tarii, a anuntat marti prim-ministrul olandez Mark Rutte, citat de Reuters.