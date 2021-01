Stiri pe aceeasi tema

- Ruben de la Barrera (35 de ani), antrenorul spaniol adus la Viitorul in vara anului trecut, nu a rezistat mult la Ovidiu. Acesta a fost demis dupa 3 luni petrecute la carma echipei constanțene, la finalul carora a lasat-o pe Viitorul pe locul 7 in Liga 1 și in afara Cupei Romaniei, competiție in care…

- Finantatorul formatiei din Ovidiu „fierbe“: din 21 noiembrie, echipa sa n-a batut pe nimeni. Si are un bilant dezamagitor: un egal si patru infrangeri. Toata echipa, in frunte cu antrenorul Mircea Rednic, vor plati pentru aceasta criza.

- Valeriu Rachita a analizat șituația lui Ianis Hagi (22 de ani) care prinde tot mai rar echipa de start la Rangers. Fostul fundaș crede ca daca Ianis va pleca de la formația lui Steven Gerrard acesta va reveni la Viitorul, așa cum s-a petrecut dupa prima aventura in strainatate, la Fiorentina, unde a…

- Echipele FC Viitorul au inscris cinci goluri in dubla cu FCSB.In etapa a zecea din Liga Elitelor la fotbal, Seria Est, primele doua clasate, FC Viitorul si FCSB, s au intalnit in meci direct, la baza Academiei Hagi, de la Ovidiu.Formatiile constantene au inregistrat victorii pretioase, impunandu se…

- Meciul s a jucat pe stadionul Central din Complexul Academiei Hagi, de la Ovidiu.FC Viitorul II a disputat, astazi, confruntarea cu Inainte Modelu, din etapa a zecea a Ligii a 3 a, seria a 3 a, runda fiind prima din retur.Meciul s a jucat pe stadionul Central din Complexul Academiei Hagi, de la Ovidiu,…

- La finalul partidei pierdute de Dinamo cu Viitorul, scor 1-2, Deian Sorescu (23 de ani) a analizat situația echipei și a sarit in apararea antrenorului Cosmin Contra (44). „E apasator si e frustrant pentru ca e al treilea an aici si nu vreau sa fac aceleasi greseli ca anul trecut, dar din pacate nu…

- Viitorul se gandește sa atraga noi investitori, iar Gica Popescu, președintele clubului, a afirmat ca Dan Sucu, deținatorul Mobexpert, poate fi in viitor unul dintre acționarii dobrogenilor. Dan Șucu a intrat in afaceri in anul 1993, cand firma Mobexpert a luat naștere; Acesta are o avere de peste 100…

- Pentru prima data de cand clubul lui Gica Hagi (55 de ani) a promovat in Liga 1, vara lui 2012, FCSB are o medie de varsta a lotului mai mica decat cea a clubului de la Ovidiu, unde filosofia e de creștere și formare a fotbaliștilor. Gigi Becali l-a detronat pe Gica Hagi la un capitol la care Viitorul…