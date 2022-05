FOTO. Odesa, bombardată cu rachete hipersonice Kinjal Trei rachete Kinjal, noile rachete hipersonice ale Rusiei, au fost trase dintr-un avion și au lovit „o ținta a infrastructurii turistice”, a declarat Serghei Bratchuk, purtator de cuvant al administrației militare regionale Odesa, scrie CNN. Doua persoane au fost ranite și au fost duse la spital, a precizat oficialul, informații pe care CNN nu le-a […] The post FOTO. Odesa, bombardata cu rachete hipersonice Kinjal appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Trei rachete Kinjal, noile rachete hipersonice ale Rusiei, au fost trase dintr-un avion și au lovit o ținta a infrastructurii turistice din Odesa, a declarat Serghei Bratchuk, purtator de cuvant al administrației militare regionale Odesa, scrie CNN, citeaza digi24.ro.

