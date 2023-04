FOTO. OBLIGATORIU! Toți conducătorii de troleibuz, dar și taxatorii – supuși controlului treziei Regia Transport Electric Chișinau (RTEC) anunța ca, preventiv admiterii la traseu, incepand cu ora 04:30, toți conducatorii și conductorii de troleibuz sunt supuși controlului treziei. De asemenea, responsabili spun ca aceasta este o cerința obligatorie pentru personalul liniar, intru asigurarea siguranței pasagerilor și a altor participanți la trafic, precum și a șoferilor și taxatorilor inșiși, transmite Realitatea.md . Astfel, in timpul examinarii, medicul intreprinde urmatoarele acțiuni: culege anamneza (acuze, durata somnului, perioada de odihna predecesoare activitații profesionale, consum… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Ana Morodan urmeaza sa ajunga, joi dimineața, la secția de poliție din Voluntari pentru a da cu subsemnatul pentru masura controlului judiciar."Deși controlul judiciar este cea mai blanda masura preventiva, este o masura preventiva restrictivad e libertați. Se impune oligația de a se prezenta la orice…

- Poliția informeaza ca, in perioada 28 martie – 31 mai vor fi restricții de circulație in Capitala. Mai exact, in legatura cu desfașurarea unor lucrari, in perioada menționata se suspenda traficul rutier pe strada 31 August 1989, tronsonul cuprins intre strazile Aleksandr Pușkin și Mihai Eminescu, potrivit…

- Din aceasta luna s-a modificat programul de sustinere a testului pentru reducerea perioadei de suspendare a soferilor maramureseni. Sunt o serie de noutati la Codul Rutier si la unele proceduri pe care Serviciul Rutier Maramures le desfasoara. Astfel, din luna martie conducatorii auto sanctionati vor…

- Presedintele Republciii Moldova, Maia Sandu, a facut declaratii grave, luni, spunand ca militari camuflati in civili au incercat actiuni violente, „un atac asupra unor edificii ale statului si luare de ostatici”, scopul fiind fortarea schimbarii puterii de la Chisinau.

- Un barbat de 39 de ani, a incercat sa introduca articole vestimentare in cantitați comerciale din Istanbul, prin eludarea controlului vamal, dar a ramas fara marfa. Cazul a fost inregistrat pe Aeroportul Internațional Chișinau. „Funcționarii au supus controlului bagajele pasagerilor de la ruta Istanbul…

- In contextul inregistrarii infecțiilor alimentare in perioada sarbatorilor de iarna, responsabilii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor anunța ca au intocmit 22 de procese-verbale și au aplicat restricții de comercializare a produselor alimentare neconforme de origine animala și non-animala…

- Ministerul Sanatații anunța ca in Republica Moldova a fost inregistrat primul caz de deces din cauza complicațiilor infecției gripale, primul in sezonul 2022-2023. Potrivit responsabililor, cazul a fost inregistrat in perioada 2-8 ianuarie, scrie Realitatea.md. Totodata, Ministerul Sanatații ca in prima…