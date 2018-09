Stiri pe aceeasi tema

- „Multi posesori de motociclete Harley Davidson planuiesc sa boicoteze compania daca productia se va muta in strainatate. Minunat! Majoritatea celorlalte companii vin in directia noastra, inclusiv competitorii Harley. O miscare foarte proasta! SUA vor fi in curand la acelasi nivel, chiar mai bine", a…

- Cateva sute de noi ambulante vor intra in dotarea serviciului de specialitate si a SMURD ului pana in decembrie, urmand ca pana la finele lui 2019 totalul vehiculelor de acest tip luate pe fonduri europene sa atinga 1.250, a declarat, sambata, la Alba Iulia, seful Departamentului pentru Situatii de…

- Vreme de peste cinci secole, comorile de aur aflate la cetatile dacice din Muntii Orastiei au aprins imaginatia oamenilor. Cele mai vechi marturii despre ele vorbesc despre tezaure fabuloase, gasite in imprejurari stranii si ale caror secrete nu au mai fost aflate.

- Programul Prima Casa, prin intermediul caruia tinerele familii pot contracta credite imobiliare mai ușor, este funcțional de la sfârșitul lunii martie. De atunci, 159 de doritori și-au aratat intenția de a procura o locuința prin intermediul acestui proiect. Între timp, Guvernul a aprobat…

- Pompierii din judetul Neamt intervin, vineri, pentru salvarea mai multor persoane aflate pe un vapor de agrement, care pluteste in deriva pe lacul Izvorul Muntelui. Conform primelor informatii, la bord s-ar afla 24 de persoane, care nu sunt in pericol, dar nu mai pot ajunge la mal.

- Oana ZEvoranu se pregEte"te sE facE incE o investi:ie costisitoare! Vedeta a adresat zvonurile conform cErora are planuri sE se mute peste ocean "i nu s-a sfiit deloc de la men:iunea pre:ului ata"at noii sale ambi:ii.

- Joi se desfasoara a doua zi de exercitiu SARPOL 2018.Daca in prima zi scenariul a presupus un antrenament al structurilor in cazul unei poluarii marine, cea de a doua zi de exercitiu a fost dedicata cautarii salvarii pe mare.Scenariul pentru aceasta zi a presupus cautarea si salvarea mai multor persoane,…

- Romanii cumpara masini la mana a doua pentru ca nu au bani pentru a cumpara masini noi. Cand vine vorba de masini se discuta avantajele pe care le au acestea. O parte dintre romani spun ca masinile cu motoare diesel sunt mai bune, altii din contra prefera masinile cu motoare pe benzina. Motivul pentru…