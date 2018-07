Stiri pe aceeasi tema

- Imaginea cu unul dintre pisoii Oanei Zavoranu a starnit amuzamentul tuturor. Bruneta a postat pe contul de socializare o imagine cu Muffin, inainte de masaj. Fanii vedetei au reacționat imediat și au felicitat-o pe aceasta, pentru cat de mult iși iubește felinele. Muffin, unul dintre pisoii ei, a avut…

- Oana Zavoranu se pregatește sa faca o investiție costisitoare. Vedeta a marturisit ca vrea sa-și achiziționeze o noua casa, in Beverly Hills. (Super oferte la accesorii gaming) Oana Zavoranu are planuri marețe! Vedeta vrea sa-și cumpere un apartament in Los Angeles. Bruneta va scoate din buzunar jumatate…

- Oana Zavoranu se pregatește sa faca inca o investiție costisitoare! Vedeta a adresat zvonurile conform carora are planuri sa se mute peste ocean și nu s-a sfiit deloc de la mențiunea prețului atașat noii sale ambiții.

- Oana Zavoranu, mesaj pentru divele mondene, postat pe contul de socializare. Vedeta le-a transmis mesaje dure tuturor “mocangistelor”, “bloghistelor” si “vloghistelor”. Oana Zavoranu a fost intotdeauna o persoana direct și a spus lucrurilor pe nume, atunci cand a fost deranjata. Și de data asta, vedeta…

- Oana Zavoranu și-a schimbat din nou culoarea parului. Vedeta a postat pe contul de socializare o imagine, in care apare cu spatele, in care le arata fanilor ce nuanța a ales pentru un look spectaculos. Oana Zavoranu a ales o nuanța de cupru, iar schimbarea pare sa fii fost atat de radicala, incat nici…