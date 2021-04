Stiri pe aceeasi tema

- Restricțiile anti-COVID au fost relaxate in Marea Britanie, dupa 4 luni. Astazi s-au deschis barurile, pub-urile, saloanele de infrumusețare și salile de sport in Anglia. Mai multe restricții au fost relaxate și in Irlanda de Nord, Scoția și Țara Galilor. Primii clienți au aparut inca de la miezul nopții,…

- Magazinele neesențiale, saloane de infrumusețare și salile de sport s-au redeschis de luni in Anglia și Țara Galilor, intr-o prima etapa importanta de relaxare a masurilor dupa patru luni de carantina, scrie BBC. De asemenea, terasele și restaurantele vor primi clienți in spații deschide.Peste 32 de…

- Dintre cele 1,1 milioane de persoane din Marea Britanie care susțin ca s-au testat pozitiv COVID-19, majoritatea (91,2%) au raportat ca se confrunta cu cel puțin un simptom in momentul primei infecții cu coronavirus. Acest procent a fost insa mai mare (97,1%) in randul celor care au avut prima data…

- Pentru prima data recensamantul conține o intrebare opționala in incercarea de a „masura” populația transgender. Recensamantul populației incepe in Anglia, Țara Galilor și Irlanda de Nord, avand in premiera o intrebare privind identitatea de gen in chestionar. Recensamantul populației in Scoția pana…

- Cercetatorii de la University College din Londra susțin ca și expunerea mica la poluarea aerului, in Anglia, Scoția și Țara Galilor, are un impact asupra riscului de pierdere a vederii, relateaza CNN. Degenerescența maculara reprezinta o boala oftalmologica și este principala cauza a orbirii ireversibile…

- Noua tulpina de coronavirus depistata in Regatul Unit este mult mai ușor transmisibila. Un studiu recent arata ca una din opt persoane care traiește in Regatul Unit a fost infectata. Studiul arata cat de rapid s-a raspandit noua tulpina de coronavirus in ultima luna. O persoana din 10 in Tara Galilor,…

- Astfel, conform informațiilor comunicate public de autoritațile britanice, persoanele care calatoresc in Regatul Unit pot intra pe teritoriul Angliei cu condiția prezentarii unui test cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior intrarii pe teritoriul Angliei.…