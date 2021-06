Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de luni spre marti, o ursoaica cu trei pui a intrat in garajul primarului din Baile Tusnad, Butyka Zsolt, producand mai multe stricaciuni, relateaza Agerpres . In minivacanta de Rusalii, jandarmii si politistii harghiteni au fost solicitati de 18 ori, prin apel la 112, pentru alungarea ursilor…

